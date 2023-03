A FIGURA: Seba Pérez

O internacional colombiano traz um toque de bola diferente no meio-campo do Boavista. Não é por acaso que Petit nunca prescinde dele, desde que esteja em boas condições físicas. Esta noite, voltou a ser o médio ex-Boca Juniors a pegar na batuta para pautar o jogo axadrezado. Com Makouta ou Ibrahima a darem robustez ao meio-campo, Seba Pérez destaca-se pela visão de jogo e qualidade de passe, mas também capacidade de ir ao choque. É sobretudo dele aquele toque de classe. Ainda assim, esta noite, à batuta de Pérez faltou o devido acompanhamento do resto da orquestra.

--

O MOMENTO: minuto 59. O suspiro da pantera

Yusupha tentou, voltou a tentar, chegou a introduzir a bola na baliza na primeira parte, mas acabou por não chegar ao golo. Podia ter sido aqui, aos 59m, num canto sobre a esquerda em que o internacional gambiano surge oportuno na área a disparar rente ao poste. Depois de seis golos nos últimos sete jogos, Yusupha ficou em branco e o Boavista não passou do nulo diante do Arouca.

--

OUTROS DESTAQUES:

Salvador Agra

Lembra-se do extremo furão, que rompia defesas? Pois bem, pela amostra, Salvador Agra pode ser também um lateral muito competente. Esta noite, o caxineiro jogou no lado direito da defesa e, juntamente com Mangas, deu vitalidade a todo o flanco. Aos 31 anos, tem velocidade de sobra para o sobe e desce constante e defensivamente mostrou a garra que o caracteriza em cada lance.

Ricardo Mangas

Adaptado à direita do ataque ou nos 20 minutos finais de regresso ao lado esquerdo foi dos mais esclarecidos do Boavista. Mangas mostrou velocidade e entrosamento com Agra. Faltou o golo ou uma assistência, que quase aconteceu aos 11m, quando estava em fora de jogo antes de Yusupha introduzir a bola na baliza arouquense.

--

Mújica

Este canário que completou a formação em La Masia e cresceu no Barcelona B é um avançado de qualidade. Os 11 golos nesta época demonstram a veia goleador, mas Mújica também sabe assistir, como fez na perfeição logo aos 8m, num lance desperdiçado por Antony na cara de Bracali.

Alan Ruiz

O ex-Sporting testou o seu pé canhão algumas vezes. Porém, não foi feliz. Houve alguma falta de pontaria, é certo, apesar da potência, bolas intercetadas e, claro, também um par de boas intervenções de Bracali. Ainda assim, criou muito perigo.