Salvador Agra vai continuar no Boavista na próxima temporada, avançou O Jogo e confirmou o Maisfutebol.

O extremo de 32 anos estava em final de contrato, mas os axadrezados ativaram a opção para renovar o vínculo por mais uma época.

Agra chegou ao Bessa em 2022, depois de uma experiência no Tondela. Nestas duas épocas no Boavista, foi sempre um dos pilares da equipa, dentro e fora de campo. Em 2023/24, marcou três golos e anotou quatro assistências em 34 jogos. Curiosamente, na época passada conseguiu as mesmas sete participações em golo.