Boavista e AVS não saíram do nulo no Estádio do Bessa, num jogo sem brilhantismo, rasgo e que valeu, sobretudo, pelo ponto conseguido por cada equipa na tentativa de fugir aos lugares mais baixos da classificação.

Não houve garras suficientes da pantera para conseguir a primeira vitória em casa e a ultrapassagem à equipa treinada por Daniel Ramos. Nem houve voo das Aves no Bessa para dar um salto na classificação depois do empate com o Benfica na jornada anterior. Tal como o Boavista em casa, os avenses ainda não sabem o que é ganhar fora na Liga.

Na verdade, o jogo até teve duas boas oportunidades para cada lado, mas sobressaíram os guarda-redes César (uma vez) e Simão Bertelli (duas) a fecharem a porta nas balizas.

A vontade de parte a parte por um desfecho melhor existiu, mas faltou muito mais cor e talento. Mais ousadia e desequilíbrios individuais num jogo em que a força da tática ganhou à força da técnica. O compromisso de não errar prevaleceu perante a tentativa de quebrar barreiras para um final mais feliz.

O AVS teve uma boa entrada e isso coincidiu com a melhor ocasião que teve, aos seis minutos, num remate de Vasco Lopes na área que careceu de melhor pontaria, após cruzamento de Kiki Afonso na esquerda, num espaço que poucas mais vezes conseguiria ser explorado com tanta clareza nesse corredor. Aos 27 minutos, numa boa jogada pela direita, Piazon cabeceou na área e valeu a segurança das mãos de César.

Antes deste lance, já o Boavista, com alguns sinais de combatividade e de procurar finalmente a vitória caseira, teve um lance bem desenhado pela direita, mas Bozeník, lançado na profundidade, viu sair-lhe mal o “chapéu” e Simão Bertelli agarrou (20m). O eslovaco teria mais duas tentativas (discretas) perto do intervalo, mas Bertelli agarrou uma e a outra foi para fora.

45 minutos equilibrados, mas encaixados e longe de atrativos, com um Boavista mais rematador e um AVS mais com bola, antes de uma segunda parte que traria, até à hora de jogo, um Boavista mais ativo e audaz e, nessa fase, valeu Simão Bertelli a manter o 0-0: aos 47 minutos, o desenho no canto de Agra para o desvio de Reisinho na área foi quase perfeito, mas o guarda-redes do AVS fez uma enorme defesa e Bozeník, na recarga, atirou por cima. Pouco depois, Abascal obrigou de novo Bertelli a estar atento para manter o nulo (56m).

Do nulo à nulidade, a última meia-hora de jogo mostrou dificuldades das duas equipas, mesmo já depois de algumas alterações, em chegarem à baliza contrária. A única exceção foi uma aproximação do AVS em cima da hora, mas Rodrigo Ribeiro não conseguiu a emenda e empate no Bessa persistiu, com uma preocupação a fechar para a pantera, que viu Bozeník sair de maca. E certamente preocupações mútuas para futuro: para ganhar, é preciso fazer mais e melhor.

FIGURA: Simão Bertelli

Num jogo com pouco espetáculo ofensivo, ainda assim valeu o guarda-redes do AVS a manter o 0-0 no jogo. Destaque para a grande defesa a remate de Miguel Reisinho, aos 47 minutos, já depois de negar o “chapéu” a Bozeník na primeira parte e antes de uma boa defesa a remate de Abascal na área.

MOMENTO: jogada de rei(sinho) e Bertelli a manter o nulo

O canto a favor do Boavista do lado esquerdo do ataque, aos 47 minutos, foi dos melhores desenhos ofensivos do jogo e quase deu o golo que os axadrezados tanto procuravam para somar a primeira vitória no Bessa. Valeu Simão Bertelli a evitar o 1-0 a Miguel Reisinho, após a bola colocada por Agra na área.

POSITIVO/NEGATIVO: zero no marcador, zero nas vitórias nesta condição

O 0-0 não se alterou no marcador e para quem tanto quer fugir aos lugares baixos da classificação, escasseiam vitórias. Com o empate, Boavista e AVS chegam ao Natal como as duas equipas com menos vitórias na Liga (duas cada) e continuam sem vencer em casa (no caso do Boavista) e fora (no caso do AVS).