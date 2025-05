O treinador do Boavista, Stuart Baxter, considerou que a visita ao AVS na 32.ª jornada da Liga será «como uma final», mas quer evitar que os jogadores entrem em campo com receio.

«Estamos com o foco e o trabalho a cem por cento. Se não formos bem-sucedidos, não somos. Mas, não quero que os jogadores entrem com medo de perder. Quero que queiram ganhar, há uma grande diferença. 'A única coisa que devemos temer é o medo em si mesmo', dizia Roosevelt [Franklin Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos]. Se o conseguirmos evitar, aí entra o plano de jogo, que será importante», disse o técnico escocês na antevisão à partida.

Com a vitória do Farense diante do Famalicão (2-1), os axadrezados têm vida complicada na luta pela posição de play-off. O Boavista é último classificado, com 21 pontos, menos três do que os algarvios e o AVS, que está precisamente na posição que evita a relegação direta.

«Eles estão na mesma situação em que nós estamos e ambos sabemos o quão importante este jogo é. O contexto pode ditar o quão confortáveis as equipas se vão sentir. Por exemplo, se marcarmos um golo no início, o AVS vai ficar muito nervoso. Aconteceu-nos sofrer logo contra o Sporting, e isso mudou logo o jogo inteiro. Pode ser um jogo aberto ou fechado, temos de nos preparar para tudo», frisou.

Baxter deixou ainda uma palavra de apreço aos adeptos. «O mais importante que podemos prometer é que vamos dar tudo. Acredito realmente que os jogadores darão o máximo, porque falo com eles sobre os nossos adeptos. São fantásticos, faremos tudo por eles. Já tive em clubes onde nos matavam se perdíamos um jogo em casa.»

O Boavista visita o AVS esta segunda-feira, num jogo marcado para as 20h15.