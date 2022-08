Figura: João Mário



O melhor em campo. Não só pelo bis, mas pelo que jogou naquele espaço entre central e lateral, bem nas costas dos médios contrários. O internacional português é daqueles jogadores que joga em pezinhos de lã, que se mexe levemente e aparece quase sempre solto. Constantemente em zonas interiores, libertando o corredor para Grimaldo ou até para Rafa ou Gonçalo Ramos, João Mário procurou ligar o jogo e combinar no corredor central. Depois de um passe delicioso para Ramos, o médio teve uma perdida escandalosa no final da primeira parte, mas redimiu-se com dois golos – um deles de penálti – na segunda parte. Uma noite em cheio para o capitão na ausência de Otamendi.





Momento do jogo: «traição» de Musa e João Mário sentencia o jogo, minuto 67



O Boavista tinha começado bem a segunda parte enquanto o Benfica aparentava necessitar de pernas frescas. Roger Schdmit lançou três homens a partir do banco e um deles, Musa, acabou por ser decisivo para fechar o jogo em definitivo. Na sequência de um cruzamento de Grimaldo, o croata serviu João Mário para um golo fácil – redimiu-se do falhanço incrível nos descontos da primeira parte.





Outros destaques:



Musa: trinta minutos foram suficientes para ajudar a resolver o encontro. De regresso ao Bessa, o croata mostrou as qualidades que levaram o Benfica a avançar para a sua contratação. Fortíssimo a jogar de costas, o avançado assistiu João Mário e ainda conquistou o penálti que permitiu ao médio bisar. Agarrou a oportunidade.



César: a par de Onyemaechi foi outro dos estreantes da equipa axadrezada. O brasileiro foi lançado por Petit para substituir o lesionado Bracali e apresentou-se ao futebol português. César revelou-se seguro nas saídas de entre os postes e exibiu reflexos apurados – a defesa a remate de Gonçalo Ramos é sintomática. Não foi pelo ex-Bahia e Flamengo que o Boavista perdeu. Está isento de culpas nos golos sofridos.



António Silva: aos 18 anos, fez estreia oficial na equipa principal do Benfica. O início foi difícil, sobretudo pelo cartão amarelo que o condicionou ainda nos primeiros dez minutos. Tal como a equipa, ganhou confiança com o decorrer dos minutos. O campeão europeu de sub-19 lidou bem com as investidas axadrezadas e destacou-se na construção. Uma boa estreia, sublinhe-se.