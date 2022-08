O Boavista não poderá contar com Rafael Bracali e Yanis Hamache na receção ao Benfica, agendada para este sábado (18h00). A revelação foi feita por Petit, na véspera do duelo com a equipa encarnada.

«Na partida com o Santa Clara, o Rafael Bracali teve uma saída [da baliza] em que prendeu o joelho e fez uma pequena lesão. Estará parado entre duas a três semanas, mas o azar de uns é a oportunidade para outros. Claro que gostamos sempre de ter todos os jogadores disponíveis, mas o guarda-redes que entrar neste desafio vai dar conta do recado», explicou o técnico axadrezado.

Quanto a Hamache, ausentou-se para selar uma transferência que caiu por terra para o Dnipro e está de regresso ao trabalho com a equipa, mas sem o ritmo desejado: «Quanto ao [Yanis] Hamache, é um jogador que nos ajudou nas duas primeiras partidas, mas, nesta altura, não está apto. Esteve 10 dias sem trabalhar connosco e não está na sua melhor forma física. O jogador que alinhar vai dar conta do recado.»

Além de Rafael Bracali e Yanis Hamache, Petit deve estar privado de Ricardo Mangas, Miguel Reisinho, Luís Santos e Yusupha, todos a recuperarem de lesões. Robson Reis e Onyemaechi, por outro lado, já podem ser opções para Petit.