Figura: Pedro Malheiro



O melhor jogador em campo. O internacional sub-21 português causou vários desequilíbrios pelo corredor direito, apareceu em zonas anteriores e travou um duelo muito interessante com o velocíssimo Godwin. Malheiro anotou um golaço que empatou o jogo e catapultou o Boavista para uma boa segunda parte. Belo jogo.





Momento do jogo: golaço de Malheiro, minuto 48



O Boavista fez uma primeira parte cinzenta e tentava chegar ao empate quando Pedro Malheiro fez, certamente, um dos golos da jornada. O lateral-direito transformou um passe falhado de Reisinho numa assistência, driblou um adversário e encheu-se de fé para rematar fortíssimo para o fundo da baliza contrária. Um pontapé que mudou o resultado e o jogo.





Outros destaques:



Clayton: o avançado dos gansos é muito difícil de marcar. Forte fisicamente, o brasileiro sabe jogar de costas para a baliza e cobrir muito bem a bola, associando-se bem com os companheiros. Clayton teve duas oportunidades na partida e fez um golo – nada mau. Teve uma prestação interessante.



Bruno Onyemaechi: tal como Malheiro, o lateral-esquerdo subiu de produção na segunda parte. Sem grandes amarras defensivas, o nigeriano surgiu várias vezes em zonas de finalização e só não foi herói por culpa de Ricardo Batista.



Ricardo Batista: depois de uma primeira parte tranquila, o experiente guarda-redes teve de ser protagonista na segunda parte em virtude do crescimento do Boavista no jogo. Ricardo Batista fez duas defesas de grande nível que impediram Bruno Onyemaechi (em duas ocasiões) de consumar a reviravolta axadrezada. Com papel importante no desfecho do encontro, o guardião de 36 anos não se livrou de dois sustos causados por Reisinho e Jeriel.