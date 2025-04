Um corte de eletricidade no Estádio do Bessa obrigou ao Boavista rumar até Esmoriz para iniciar a preparação para o duelo com o Sporting, a contar para a 31.ª jornada da Liga.

Em causa esteve uma dívida ao fornecedor por parte dos axadrezados, que vigorou desde quarta-feira, ainda que não tenha afetado a preparação do clube para o encontro com o Farense. O regresso aos trabalhos aconteceu após dois dias de folga, a 30 quilómetros de distância do Porto.

A receção ao Sporting está marcada para este domingo, às 20h30, sendo que a antevisão de Steuart Baxter deverá acontecer no dia anterior ao encontro.