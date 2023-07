O Boavista cumpre o castigo de um jogo à porta fechada na receção à União de Leiria, da primeira fase da Taça da Liga, antes de iniciar o campeonato em casa com o Benfica, confirmou hoje o clube axadrezado.

«O jogo entre o Boavista e a União de Leiria, referente à primeira fase da Taça da Liga, agendado para as 20h15 do dia 24 de julho, vai realizar-se à porta fechada, no Estádio do Bessa», lê-se no comunicado.

O Bessa foi interditado ao público na sequência dos processos disciplinares instaurados depois das receções ao Moreirense (1-0), em 19 de dezembro de 2021, da 15.ª jornada da edição 2021/22 do campeonato, e ao Vizela (2-2), em 6 de fevereiro de 2022, da 21.ª. Em causa estavam infrações relativas ao sistema de videovigilância do recinto, situação que, em caso de reincidência, resulta numa sanção de um a dois jogos à porta fechada, segundo o Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Desta forma, com o cumprimento deste castigo, está assegurada a presença de público na estreia dos axadrezados na edição 2023/24 da I Liga, no fim de semana de 12 e 13 de agosto, frente ao campeão Benfica, no Estádio do Bessa.