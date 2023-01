A FIGURA: Yusupha



O gambiano é um lutador incansável. Pode nem sempre definir da melhor forma, mas disputa cada lance e dá trabalho de sobra aos centrais. Esta noite, apontou o quinto golo na Liga, é o melhor marcador do Boavista na competição. Surgiu oportuno a finalizar um cruzamento de Malheiro e teve em mais um par de ocasiões oportunidade de marcar. A última das quais já depois dos 90 em que encheu o pé na área, mas acabou por disparar às malhas laterais.

--

O MOMENTO: minuto 88. Jô rouba a cena

O Boavista já se preparava para celebrar na fria noite do Porto quando aos 88m surgiu o golpe que gelou por completo o Bessa – exceto os mais de cem adeptos flavienses, que fizeram a festa no topo norte. Num canto sobre a direita, a bola sobrou para o segundo poste e apareceu Jô (que não é Soares) para roubar a cena. Cinco minutos em campo bastaram para aquele remate na cara de Bracali, sem hipóteses para o guarda-redes do Boavista. E assim os transmontanos levaram um ponto na bagagem de volta a casa.

--

OUTROS DESTAQUES:

Pedro Malheiro

Mais do que defesa, um verdadeiro lateral. Incorporou-se bem no ataque e a prova disso mesmo é p lance do golo: ganhou em velocidade pelo flanco e fez um cruzamento rasteiro para Yusupha finalizar.

Ibrahima

O médio da Guiné Conacri foi titular pela segunda vez na Liga e justificou a aposta de Petit. Como tampão na zona intermediária ou a galgar metros o reforço contratado ao Moreirense no início de época mostrou que casa bem com Makouta e Pérez num meio-campo robusto. Boa exibição.

João Teixeira

O virtuoso do meio-campo flaviense não brilhou como noutros jogos. Ainda assim, dos seus pés saíram os lances de maior imprevisibilidade. Destaque para um remate em arco a 15 minutos do fim para uma grande defesa de Bracali.

Jô Batista

Entrou aos 83m em campo, cinco minutos depois estreou-se a marcar na I Liga. Uma noite inesquecível para o avançado brasileiro de 27 anos que já passou pelo Japão e que fez apenas o seu segundo golo desde que chegou a Chaves, em fevereiro de 2022.