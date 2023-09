A FÍGURA: Robert Bozeník

O eslovaco está a protagonizar um arranque de temporada excecional e os cinco golos que já leva (é o melhor marcador da prova) mostram isso mesmo. Lançou Salvador Agra para o 2-0, apontou um verdadeiro golaço com um remate acrobático e ainda fez o bis. Pode não ser um regalo do ponto de vista técnico e no jogo associativo com os companheiros, mas é um ponta de lança combativo e que tem muito golo: na área, é fortíssimo.

O MOMENTO: caminho aberto para a vitória aos 39 segundos

O golo precoce do Boavista deu ânimo à equipa de Petit e afundou as aspirações dos comandados de José Gomes. Um erro de Hugo Souza, com um passe interior mal medido, abriu caminho à jogada que terminou com finalização de Tiago Morais.

OUTROS DESTAQUES

Reisinho

Esteve em evidência sobretudo na primeira parte e foi a cara do tipo de futebol que o Boavista pratica. Raramente deu mais do que um-dois toques na bola e trouxe fluidez ao jogo ofensivo dos axadrezados. Depois do longo calvário de lesões, dá gosto ver Reisinho saudável e na plenitude das capacidades.

Agra

Está um jogador muito maduro e com uma definição que lhe faltou outrora. O extremo do Boavista foi uma ameaça com a verticalidade que deu ao corredor direito e apostou fortemente na velocidade.

Ygor Nogueira

O Desp. Chaves defendeu muito mal na primeira parte e o defesa-central brasileiro ficou ligado a três dos quatro golos. No 1-0, baixou demasiado e deixou Tiago Morais em posição irregular. Situação semelhante aconteceu no 2-0, quando Langa subiu para deixar Agra em fora de jogo e o central ficou recuado. Já no último golo do Boavista, deixou Bozeník solto nas costas.