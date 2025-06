Os terrenos onde se encontram os campos de treino do Boavista, junto ao Estádio do Bessa, voltaram a entrar em leilão, esta quarta-feira, devido a dívidas financeiras do clube.

Num total de 22,5 mil metros quadrados de área, o espaço contém ainda um parque de estacionamento público subterrâneo e diversos equipamentos desportivos. Além disso, os terrenos poderão ser licitados em hasta pública até 8 de julho, às 10h.

Recorde-se que este espaço já tinha estado em leilão entre 27 de março e 7 de maio de 2024, tendo o Boavista justificado com uma «dívida a uma instituição bancária», que remonta a 2003, ano em que foi construído o Estádio do Bessa.

O valor de abertura é de 2,9 milhões de euros e uma verba base de 5,7 milhões de euros. O Boavista foi um dos clubes que recentemente acabou despromovido à II Liga.