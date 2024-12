As eleições do Boavista vão acontecer a 11 de janeiro de 2025, com as candidaturas encabeçadas por Filipe Miranda e Rui Garrido Pereira, informou o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Manuel Tavares Rijo.

O sufrágio para o triénio 2025-2027 vai decorrer no Estádio do Bessa, em horário a designar.

Filipe Miranda, antigo guarda-redes e capitão do futsal do Boavista, é atualmente diretor desportivo da secção e terá pela frente o advogado Rui Garrido Pereira. O vencedor vai suceder a Vítor Murta, que não se recandidatou e prepara-se para deixar a presidência do clube ao fim de seis anos.

Recorde-se que o senegalês Fary Faye, antigo jogador e atual presidente da SAD boavisteira, chegou a apresentar o projeto para concorrer às eleições, mas desistiu do sufrágio.