O Estrela teve Rodrigo Pinho. O Boavista, essa pantera agora renovada, não teve estrelinha na estreia do treinador Lito Vidigal e dos novos reforços.

Em dia de São Valentim, o Boavista mostrou valentia em campo. Teve a «alma» que Lito Vidigal destacou. Das bancadas, recebeu amor e esperança. Mas no virar de página para o que resta da época, não conseguiu o que mais importa: pontos para sair do último lugar (0-1). Faltam 12 finais.

Um golo num lance de bola parada, em cima do intervalo, valeu os três pontos à equipa treinada por José Faria e a primeira vitória fora da Reboleira para a Liga, esta época, no arranque da jornada 22. E fim a seis jornadas seguidas sem vencer.

Os axadrezados continuam sem dar qualquer xeque-mate em 11 jogos caseiros em 2024/25 e ficam a oito pontos dos tricolores, que chegam aos 20, sobem à condição ao 15.º lugar e pressionam o AVS, que tem 18 e no domingo visita o Rio Ave, com o treinador Rui Ferreira em estreia.

Num jogo equilibrado, com alternâncias de domínio, foi o Boavista – com um reforço no onze, o central Fogning – a dar primeiro um ar da sua graça, com um quarto de hora inicial interessante. Porém, sem ocasiões. Do outro lado, Kikas deixou um primeiro aviso (16m) e o Estrela cresceu um pouco: Paulo Moreira ameaçou (28m) e César, à terceira aproximação, teve trabalho para negar o êxito a Kikas, após uma boa arrancada de Fábio Ronaldo (30m).

A pantera voltou a despertar e respondeu com a melhor ocasião até então: mérito para Abascal a subir metros para roubar a bola, antes de assistir Bozeník para um remate com estrondo ao ferro (32m). O entusiasmo do lance deu vida ao Boavista e Vukotic também ficou perto do golo (34m), antes de Lito Vidigal estrear Van Ginkel – outrora grande promessa neerlandesa – tirando Gonçalo Almeida.

Quando o intervalo parecia chegar com o 0-0, um lance de laboratório deu vantagem ao Estrela. Ruben Lima e Diogo Travassos foram de simulação em simulação para bater o livre e foi do primeiro que a bola encontrou a cabeça de Rodrigo Pinho na área (45+2m). No último lance. Castigo pesado para um Boavista a querer reerguer-se.

Para a segunda parte, Lito trouxe Machado para junto de Bozeník, tirou Pedro Gomes e passou Agra para a direita, alterando ligeiramente a equipa. O Boavista, tal como na primeira parte, reentrou bem, mas exceção a um remate de Bozeník cortado na hora H por Miguel Lopes (49m), pouco perigo criou até à insistência na reta final. Pelo meio, Luís Godinho reverteu um penálti para o Estrela, acabando por dar amarelo a Alan Ruiz por simulação (62m).

Já com os também estreantes Kurzawa (saiu Machado, lançado para a segunda parte) e Steven Vitória (entrou para dar altura no ataque), o Boavista teve alma, tentou tudo e de todas as formas. De bola parada, cruzamentos e bolas longas para a área, mas faltou mais engenho. Nos nove minutos de compensação, até foi o Estrela a ficar perto do 2-0 duas vezes, por Chico Banza, mas César emendou um erro e fechou a porta na segunda tentativa.

Houve alma e há nova vida de um lado. Houve Estrela e vitória do outro.

FIGURA: Rodrigo Pinho

O avançado brasileiro voltou aos golos mais de um mês depois (não marcava desde 5 de janeiro) e foi decisivo para dar a primeira vitória ao Estrela nesta edição da Liga, na condição de visitante.

MOMENTO: o golo de Rodrigo Pinho (45+2m)

Faltavam escassos segundos para o intervalo, quando o Estrela da Amadora beneficiou de um livre, que acabaria por ser determinante no desfecho do jogo. Rodrigo Pinho soltou-se bem da marcação e correspondeu à “dança” de Diogo Travassos e Ruben Lima no batimento do livre, com o cabeceamento que deu a vitória aos visitantes.

POSITIVO: a «alma» boavisteira, mesmo com nova derrota

Mesmo renovado, com sangue novo, o Boavista sofreu a sétima derrota seguida na Liga. No entanto, ainda há esperança – e união clara – para os lados do Bessa. A «alma» boavisteira que Lito falou na antevisão esteve em campo e também nas bancadas. No final, o esforço dos jogadores foi reconhecido e estes dirigiram-se a todas as bancadas para uma saudação mútua. Segue-se um (muito) exigente teste na Luz.