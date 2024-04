Figura do jogo: Abascal, o salvador

Com um golo marcado em tempo de compensação, o central do Boavista tornou-se figura incontornável neste jogo. Um golo que permite ao Boavista seguir à frente do Estrela. Um ponto que também permite aumentar a distância sobre o lugar de play-off. Um ponto que vale ouro para a equipa do Bessa. O central já tinha estado em plano de destaque na defesa, ao lado de Chidozie e foi o companheiro de posição que lhe fez a assistência, numa altura em que o Boavista já jogava com outro central como ponta de lança: Sasso.

Momento: Rodrigo Pinho, que regresso!

Tinha feito o último jogo no início de fevereiro, antes de contrair mais uma lesão que o afastou da competição. Regressou este sábado e, na primeira vez que tocou na bola, na marcação de um livre, fez um daqueles golos de levantar o estádio. Uma bomba que seguiu em grande velocidade para as redes de João Gonçalves que, quando tentou voar, já era tarde.

Outros destaques:

Bruno Onymaechi

O versátil lateral é, neste momento, um dos jogadores em melhor forma do esgotado Boavista e isso ficou bem patente no jogo desta tarde. O lateral não se cansou de subir e descer pelo corredor ao longo de toda a partida e esticou o seu jogo também para o interior da área, tanto a do Boavista, como a do Estrela, juntando-se muitas vezes ao ataque dos «axadrezados».

Bozenik

Entrou muito bem no jogo e foi um dos mais rematadores, mesmo que tenha sido obrigado sair antes do intervalo, depois de ter escorregado e de ter apoiado mal o braço no relvado. Usou o corpo e a força física para conquistar espaços na área do Estrela e esteve muito perto de abrir o marcador, com destaque para um remate cruzado que passou muito perto do segundo poste.

Leo Jabá

Mais um bom jogo do polivalente brasileiro que esta tarde voltou a desempenhar várias funções em campo. Começou no meio-campo, ao lado de Leo Cordeiro, depois subiu para o ataque, caiu para uma das alas e voltou a recuar no terreno antes de ser substituído. Voltou a deixar a sua influência bem patente no jogo da equipa de Sérgio Vieira.