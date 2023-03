Esteve com cara de quem ia dar um 31 para cada lado.

Um 31 quanto aos pontos.

O que não é necessariamente um 31 para as duas equipas, quando há ainda nove jornadas em disputa.

Cheirou a isso até à hora de jogo - com uma igualdade que daria 31 pontos a cada equipa - antes de o Famalicão marcar dois golos relâmpago. E mais tarde, quando o Boavista animou os últimos 20 minutos com a redução da desvantagem e fez o possível pelo 2-2.

Por fim, a equipa de João Pedro Sousa segurou a diferença mínima, num jogo que teve uma segunda parte bem mais animada do que a primeira, com três golos após o intervalo e mais três pontos para o Famalicão.

A quarta vitória nas últimas cinco jornadas permite a chegada dos famalicenses aos 33 pontos e a continuidade na primeira metade da tabela. O Boavista segue com 30, mas não perde de vista quem está logo acima.

Os primeiros 45 minutos resumem-se a um Boavista com mais bola, mais ofensivo, com mais remates e mais cantos. O golo esteve sobretudo perto em duas ocasiões praticamente seguidas, aos 16 e 18 minutos, mas nada se alterou. Bruno Lourenço quase aproveitou uma saída hesitante de Luiz Júnior ao segundo poste, mas o guardião ainda conseguiu fazer a mancha. A seguir, o livre de Makouta desviou na barreira e deixou Luiz Júnior batido, mas para alívio do Famalicão, a bola passou por cima.

O Famalicão, ora teve dificuldade em ter bola, ora consentiu alguma posse, mas teve duas saídas interessantes. Uma delas resultou no único remate enquadrado até ao descanso, por Iván Jaime. Bracali encaixou (37m).

Yusupha desperdiça, Famalicão não

A segunda parte arrancou prometedora com um Boavista novamente ofensivo e Yusupha a desperdiçar a melhor ocasião do jogo até então, depois de um excelente desenho ofensivo entre Malheiro e Bruno Lourenço. O remate saiu pouco ao lado (49m), antes do clímax do Famalicão com dois golos em pouco mais de três minutos.

Ainda que menos ofensivo até então, o Famalicão teve mérito e eficácia e aproveitou. Luiz Júnior, com um belo pontapé, lançou a profundidade de Iván Jaime, que entrou na área, encarou Cannon e sofreu falta de Malheiro para um penálti que o espanhol bateu com classe perante Bracali. Minuto 57.

Dobre. Ordem para dobrar

Ainda o Boavista digeria o revés inesperado quando houve ordem para disparar para dobrar a vantagem.

Obra de Dobre, que depois de um livre batido por Ivo Rodrigues para a área, aproveitou um desvio em Bruno Onyemaechi e rematou de pronto na sobra, com potência, para bate Bracali. Uma hora de jogo, 2-0 para o Famalicão, algo que até pouco tempo antes parecia altamente improvável.

Reação da pantera não chegou

O Famalicão ficou notoriamente mais confortável e confiante com a vantagem, mas não se livrou da necessidade de segurar, por fim, a vantagem mínima.

Petit lançou Gorré imediatamente após o 2-0 e mais tarde Bozenik e foi do pé direito do avançado que surgiu o golo que mudou a atmosfera do Bessa. A bola sofreu um desvio em Mihaj, traiu Luiz Júnior e os adeptos da casa impulsionaram a equipa para a frente.

Com cerca de 20 minutos pela frente, o Boavista ameaçou o empate logo a seguir por Bruno e, nos seis minutos de compensação, investiu tudo para evitar a derrota. Gorré e Martim Tavares, saídos do banco, tiveram as últimas ocasiões, mas Luiz Júnior evitou, por fim, um 31 para o Famalicão.