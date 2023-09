Quatro golos, três expulsões, uma reviravolta e um golo nos descontos. O Boavista-Famalicão teve todos os ingredientes de um jogo «quentinho» e acabou empatado a duas bolas.



Agra quase foi o Salvador, mas os famalicenses tinham o Haas de trunfo guardado para os descontos e chegaram ao empate graças a um golo do central neerlandês. Pelo desenrolar do jogo e pelas adversidades, é justo reconhecer que este Famalicão tem estofo de candidato à Europa.



Por sua vez, a Pantera continua a surpreender e ocupa o quarto lugar da tabela classificativa - ficou a escassos minutos de destronar o FC Porto do terceiro posto.



Famalicão entra melhor, Boavista recupera antes do intervalo



Dispostos a voltar aos bons resultados, os axadrezados entraram melhor na partida e aos cinco minutos Tiago Morais ameaçou o golo com um remate à entrada da área. Na resposta, os minhotos marcaram de penálti por Cádiz - o lance foi analisado devido a um possível fora de jogo de Moura, mas o VAR concluiu que Francisco Moura estava em jogo por... zero centímetros!



O Boavista sentiu o golo sofrido e viu o Famalicão crescer. Sentado num bloco ligeiramente mais baixo, a equipa de João Pedro Sousa procurou sair em transição e numa dessas ocasiões, Chiquinho acertou no poste. O 0-2, à passagem dos 29 minutos, deixaria o jogo quase resolvido.



A Pantera esboçou uma reação aos 40 minutos num remate de Bruno Lourenço na área. Foi um aviso para o que se seguiu. Em cima do apito para o intervalo, Salvador Agra bateu o canto para o desvio de cabeça de Miguel Reisinho - estreia absoluta a marcar pelo clube.



A segunda parte foi distinta. O jogo perdeu qualidade, as duas equipas pareciam mais preocupadas em não perder do que em tentar ganhar.



Pouco ou nada tinha acontecido na partida até que um cruzamento de Onyemaechi foi mal afastado por Justin de Haas. A bola sobrou para Salvador Agra que rematou cruzado para o 2-1. O extremo celebrou em frente ao banco contrário, causou uma enorme confusão entre elementos das duas equipas que resultaram em duas expulsões: na de Chiquinho, que já tinha saído, e na de Cádiz, que ainda estava em jogo.

A vantagem numérica do Boavista durou nove minutos. Tiago Morais também foi expulso por acumulação de amarelos e deu, quiçá, o ânimo que faltava ao Famalicão para ir atrás do empate. Quando já nada o fazia prever, Justin puxou do «Haas» de trunfo e desviou para o fundo da baliza do Boavista o cruzamento de Gustavo Sá.