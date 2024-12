O Boavista evitou a derrota caseira frente ao Farense em tempo de compensação, com um penálti de Miguel Reisinho a anular o golo de Marco Matias e a impedir também a ultrapassagem dos algarvios à pantera na 13.ª jornada (1-1).

Ainda não foi desta que a equipa treinada por Cristiano Bacci sorriu em absoluto no Bessa esta época, mas conseguiu, finalmente, marcar um golo em casa em 2024/25, somando o seu segundo ponto caseiro em 18 possíveis. O Farense falhou por pouco a primeira vitória fora de portas, mas vai na terceira jornada seguida a pontuar e ainda pode acabar - consequência do crescimento recente - a ronda acima do último lugar, que ocupa desde a 3.ª jornada.

A primeira parte foi dividida. Equilibrada. O Boavista foi mais ofensivo numa primeira fase, mais rematador e teve a ocasião mais clara para marcar. O Farense teve mais bola e mais perigo na reta final.

Bruno Onyemaechi deu um primeiro aviso, mas Falcão deu o corpo à bola. Depois, foi Salvador Agra a rematar pouco ao lado. Mais tarde, aos 26 minutos, Bozeník viu Ricardo Velho desviar o remate para o poste. Um registo em crescendo da pantera junto à baliza contrária, mas que não resultou no golo caseiro que tanto estava a faltar.

O Farense foi tendo mais bola, mas só criou a grande ocasião para marcar ao minuto 39, quando Elves Baldé viu César fazer uma boa defesa, de grau acrescido de dificuldade dado que estava em queda após socar a bola vinda de um canto.

A segunda parte até mostrou um Boavista mais acutilante nos instantes iniciais, mas rápida e mais prática foi a resposta do Farense, que após novo aviso de Elves Baldé (51m), abriu o marcador no minuto seguinte, num remate cruzado de Marco Matias, isolado na área por Miguel Menino.

O Boavista procurou responder à desvantagem, mas mostrava – mesmo depois das alterações operadas por Bacci – dificuldades em ferir o Farense, que teve até a mais clara ocasião para o 2-0, negada com uma grande defesa de César a Elves Baldé (75m).

Só na reta final é que o Boavista conseguiu acercar-se da baliza e, ao minuto 88, Abascal surgiu em boa posição, mas cabeceou por cima. A ameaça foi-se tornando concreta e, já nos cinco minutos de compensação, o árbitro David Silva assinalou falta de Jaiminho sobre Seba Pérez. Gerou-se alguma confusão, Vukotic e Falcão (já amarelados) foram expulsos e, alheio a tudo, Miguel Reisinho fez o que já tinha feito em Rio Maior e (a dobrar) em Guimarães e acabou com a seca caseira para dar um ponto à pantera.

O MOMENTO: Miguel Reisinho acaba com a seca e empata (90+5m)

O Boavista beneficiou de um penálti já em tempo de compensação e evitou a derrota com um golo de Miguel Reisinho, o primeiro da equipa no Bessa esta época e a valer um importante ponto ante um adversário direto. Quarto golo do médio esta época, depois de ter dado a vitória ante o Casa Pia e o empate com o bis em Guimarães.