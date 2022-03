O FC Porto superou uma prova de obstáculos para vencer o dérbi da Cidade Invicta no Estádio do Bessa, reduto do Boavista. Fábio Vieira, que substituiu Mehdi Taremi no onze portista, marcou o único golo do encontro (0-1), ainda na primeira passe, a passe de Evanilson.

Triunfo importantíssimo para a equipa de Sérgio Conceição, antes da paragem para os compromissos das seleções nacionais. No final de um ciclo extremamente intenso, os dragões lograram manter a vantagem de seis pontos na frente da tabela classificativa da Liga.

A preparação do FC Porto para o dérbi da cidade Invicta assemelhou-se a uma soma de todos os males. Para além do afastamento da Liga Europa, na sequência de um empate em Lyon, os dragões ficaram retido mais um dia na cidade francesa devido a uma avaria no avião.

A equipa portista regressou a Portugal na sexta-feira, treinou no sábado e surgiu no Estádio do Bessa com um onze renovado, após as alterações promovidas por Sérgio Conceição no onze europeu. Porém, entre a chegada ao recinto axadrezado e a entrada no relvado para o aquecimento, o treinador portista perdeu um titular.

Mehdi Taremi realizou um teste à covid-19 devido à convocatória para a seleção iraniana e foi informado sobre o resultado positivo quando já estava no balneário do Bessa. O avançado saiu do onze e abriu caminho para Fábio Vieira.

Sérgio Conceição baralhou as marcações contrárias com um 4x3x3 em que Pepê fazia companhia à dupla de avançados e Otávio baixava para reforçar o setor intermediário. O líder do campeonato entrou a todo o gás, com uma dinâmica interessante, mas Vitinha manteve a falta de eficácia demonstrada em Lyon. Em 16 minutos, o médio desperdiçou duas belas oportunidades de cabeça.

Para completar o leque de complicações para o FC Porto, Pepê ficou lesionado com alguma gravidade após choque aéreo com Porozo, abandonando o terreno de jogo em maca. Galeno, com o seu futebol muito mais lateralizado, entrou em campo.

O azar portista acabou por essa altura. Após a meia-hora de jogo (33m), Otávio colocou de cabeça na área e Evanilson inventou o lance de golo, fugindo a Porozo para assistir Fábio Vieira. Sem marcação ao centro, o jovem finalizou de pé esquerdo.

Do outro lado, diga-se em abono da verdade, Petit não tinha razões para sorrir. O Boavista demonstrou incapacidade para incomodar Diogo Costa, Javi García voltou a sair precocemente devido a lesão (21m) e os protestos para o segundo cartão amarelo a Vitinha (29m), ainda antes do 1-0, não surtiram efeito.

A formação axadreza entrou na segunda metade do encontro com outra postura, assumindo a iniciativa de jogo, mas foi o FC Porto a ter a oportunidade mais flagrante, já após o lance em que Mbemba arriscou a expulsão por entrada muito dura sobre Yusupha (57m). Abascal, imprudente na abordagem aos lances, cometeu grande penalidade sobre Fábio Vieira (62m).

Evanilson assumiu a cobrança do castigo máximo, mas Bracali evitou o 2-0 com uma defesa de qualidade. A caminho dos 41 anos, um dos jogadores mais velhos a atuar nas primeiras ligas europeias ainda negou o festejo a Fábio Vieira, na recarga.

O Boavista foi respondendo com crescente intensidade e desperdiçou três grandes ocasiões. Ao minuto 76, Gorré atirou ao lado, em excelente posição, ao segundo poste. Não se verificava a posição irregular assinalada pela equipa de arbitragem. Já perto do minuto 90, foi Musa a cabecear à trave, após cruzamento de Gorré. Por fim, nos descontos, Diogo Costa negou o golo a Porozo com uma defesa providencial.

O FC Porto conseguiu manter a vantagem até final e Evanilson, pelo meio, ainda viu o poste travar o golo da tranquilidade para os dragões (80m), na sequência lance soberbo de João Mário. Triunfo suado e importante do líder do campeonato no Estádio do Bessa.