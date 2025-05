Num fim de semana de dérbi lisboeta, o norte do país presenteia o futebol português com um dérbi da Invicta, entre o Boavista e o FC Porto, com Martín Anselmi e Stuart Baxter a disputarem três pontos na noite deste domingo.

No que toca aos dragões, o treinador argentino volta a beneficiar da presença de Diogo Costa na baliza, que regressa de lesão. Alan Varela, que falhou a receção ao Moreirense por acumulação de amarelos, também regressa ao onze.

De resto, a equipa irá apresentar-se da mesma forma que entrou na última partida.

Relativamente à equipa da casa, Miguel Reisinho está de volta (de fora no último jogo por acumulação de amarelos) e deverá começar de início. Baxter precisa de garantir a vitória e entra com todas as armas no dérbi com o FC Porto.

De relembrar que os azuis e brancos lutam pelo terceiro lugar e podem isolar-se do Sp. Braga, que perdeu na visita ao Casa Pia. Por outro lado, o Boavista enfrenta uma luta acesa pela manutenção e precisa de pontuar.

A partida está marcada para este domingo, às 20h30. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO com o Maisfutebol.

CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS PARA O BOAVISTA-FC PORTO