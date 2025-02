Pode estar perto o final do calvário das restrições de inscrições para o Boavista.

No site da FIFA especializado para as restrições dos clubes onde esta segunda-feira ainda apareciam três casos pendentes contra os axadrezados, no dia seguinte [esta terça-feira] já não é possível observar qualquer caso.

São boas notícias para Lito Vidigal, pois assim o Boavista poderá inscrever novos jogadores livres no plantel, já chegou a acordo com alguns jogadores, entre os quais Layvin Kurzawa, ex-PSG, como já tinha referido o Maisfutebol.

De recordar, no final do mercado de inverno, dia 3 de fevereiro, o Boavista tinha 17 casos pendentes na FIFA, com restrições para inscrição de jogadores para os próximos três mercados.

O Boavista está no 18.º e último lugar do Campeonato nacional com apenas 12 pontos conquistados em 21 jornadas. O próximo duelo dos boavisteiros será com o Estrela da Amadora, este sábado às 20h15, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.