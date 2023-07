Filipe Ferreira, que estava em fim de contrato com o Boavista, prolongou nesta segunda-feira o vínculo ao clube axadrezado por mais uma temporada.

O lateral esquerdo de 32 anos vai cumprir assim a terceira época ao serviço do clube do Bessa que, recorde-se, está impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores.

«Fomos conversando sobre esta possibilidade nas últimas semanas, chegámos a acordo para renovar e sou mais um para ajudar. Conheço bem o clube, gosto muito das pessoas e do nosso grupo e espero continuar a contribuir para o sucesso do Boavista», diz Filipe Ferreira, em declarações reproduzidas pelo sítio oficial das ‘panteras’ na Internet.

O experiente defesa quer mais e melhor na temporada 2023/24: «Sou um dos mais experientes do plantel e percebo o papel que tenho a desempenhar no balneário, principalmente com os jogadores jovens. Também tenho vontade de jogar mais do que na última temporada, mas estou aqui para ajudar no que for preciso.»