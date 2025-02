O treinador-adjunto do Boavista, Gilberto Andrade, vai orientar a equipa dos axadrezados no jogo ante o Estoril, da 21.ª jornada da Liga portuguesa, no domingo.

Segundo apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo, e numa altura em que a rescisão com o treinador italiano Cristiano Bacci ainda não está fechada, é o adjunto de 44 anos que assume a equipa de forma interina. Possui o nível IV de treinador.

Com parte significativa do seu percurso como adjunto de Jorge Simão, com quem já tinha estado no Boavista em 2017/18 e 2018/19, Gilberto Andrade voltou ao Boavista esta época. Chegou com Bacci, com quem tinha trabalhado na Udinese em 2023/24.

O Boavista, 18.º e último classificado com 12 pontos, visita o Estoril, 8.º com 27 pontos, num jogo agendado para as 15h30 de domingo e que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.