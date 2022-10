Um empate (1-1) que sabe a pouco a Boavista e Marítimo.



Os axadrezados desperdiçaram a oportunidade de atingir o quarto lugar da Liga. Os insulares, ainda que continuem sem ganhar na Liga 2022/23, somaram o primeiro ponto na prova.



O marcador não reflete, refira-se, o que foi o jogo. Ferido da goleada sofrida em Famalicão, a pantera entrou com as garras de fora e marcou logo aos três minutos por Yusupha. Contudo, o lance foi invalidado por posição irregular de Mangas.



Os madeirenses, por seu turno, apresentaram-se em 3-4-3 com Xadas, Tagueu e Vidigal no ataque. Salva pelo VAR, a equipa de João Henriques deu o primeiro ar da sua graça num pontapé perigoso de Winck e num livre de Xadas. Na resposta, Bruno Lourenço ficou perto de fazer um golaço: a tentativa de chapéu a Trmal esbarrou na trave.



O Boavista já tinha feito o suficiente por marcar. E conseguiu o tão desejado golo aos 22 minutos pelo improvável Seba Pérez. Qual avançado, o colombiano surgiu na pequena área a cabecear o cruzamento de Malheiro para o fundo da baliza adversária.



Em vantagem os axadrezados entregaram a iniciativa de jogo ao Marítimo embora não tenham deixado de olhar a baliza contrária. Numa saída para o ataque, Salvador Agra fez tudo bem até à finalização – saiu por alto. Porém, a melhor oportunidade para o Boavista ampliar o marcador pertenceu a Yusupha depois de um brinde de João Afonso – valeu Trmal.



O jogo estava aberto com oportunidades junto das duas balizas. Estava, por isso, um jogo interessante de seguir. O Marítimo podia ter empatado a partida antes do intervalo não fosse a perdida incrível de Vidigal após uma saída falhada de Bracali.



A segunda parte foi distinta. O Marítimo, em posição bastante delicada na tabela, entrou melhor e conseguiu chegar ao empate num erro de Seba Pérez. O colombiano, que tinha feito uma primeira parte de encher o olho, entregou mal a bola e permitiu aos insulares atacarem. André Vidigal tabelou com Xadas e fez o empate na cara de Bracali.



O golo mudou, naturalmente, o jogo e a disposição das equipas. O Boavista sentiu o golpe e os madeirenses cresceram. À entrada para os vinte minutos finais, o árbitro apitou penálti a favor do Marítimo por mão na bola na área, mas Tagueu falhou: acertou no ferro.



Tal como no 1-1, o Marítimo perdeu ímpeto e o rival aproveitou. Petit lançou Gorré e Martim Tavares e a pantera agigantou-se, encostou o oponente às cordas e teve possibilidades para garantir o triunfo. Martim Tavares poderia, como já foi, ter sido herói, mas Trmal não colaborou e agarrou um ponto, o primeiro, para os madeirenses.



Resulto que se aceita.