Figura: André Vidigal



O extremo fez uma boa exibição no Bessa. Apesar de ter sentido dificuldades para entrar no jogo nos primeiros minutos, André Vidigal cresceu com o decorrer dos minutos. Além de ter obrigado os adversários a recorreram à falta, o avançado teve nos pés a melhor oportunidade do Marítimo na primeira parte, mas assinou um falhanço que não esquecerá. Vidigal redimiu-se, mais tarde, com o golo que deu o primeiro ponto aos madeirenses na Liga.





Momento do jogo: a primeira vitória do Marítimo bateu na trave, minuto 69



Depois do empate, o Marítimo estava melhor no jogo e poderia ter alcançado a reviravolta. Joel Tagueu teve a melhor ocasião do encontro, mas não conseguiu transformar o penálti em golo: a bola bateu no ferro da baliza de Bracali. E assim, os insulares deixaram escapar a possibilidade de ganhar pela primeira vez na Liga.



Outros destaques:



Yusupha: titular no lugar de Bozeník, o avançado entrou com a corda toda. Logo aos três minutos, o jogador da Gâmbia marcou, mas o lance foi invalidado pelo VAR. É justo reconhecer que deveria ter aproveitado a oferta incrível de João Afonso, mas Yusupha jogou e trabalhou muito para a equipa. À capacidade de trabalho e de segurar bola, o atacante acumulou pormenores interessantes. Acabou o jogo esgotado, o que ajuda a perceber as más decisões nos minutos finais.



João Afonso: a adaptação ao centro da defesa não funcionou. O brasileiro passou mal no Bessa e provou que não tem capacidade para fazer a posição. João Afonso foi facilmente driblado pelos jogadores contrários, perdeu a posição várias vezes e pior, por pouco não entregou o 2-0 a Yusupha quando perdeu a bola a meio-campo quando era o último homem antes de Trmal. Melhorou quando João Henriques o colocou como médio.



Seba Pérez: o colombiano fica ligado ao melhor e ao pior do encontro. O médio fez uma primeira parte de enorme qualidade - passeou classe - e coroou-a com um golo de cabeça, qual avançado. Foi importante a ligar o jogo e a decidir os melhores caminhos para a equipa chegar à baliza contrária, mas a perda de bola no lance que deu o empate ao Marítimo mancha a sua prestação.