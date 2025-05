Miguel Reisinho aproveitou a rede social Instagram esta terça-feira para anunciar que não vai continuar ao serviço do Boavista, agora na II Liga de futebol.

«Confesso oque nunca imaginei que a minha despedida do Boavista fosse tão difícil e emotiva. Foram seis temporadas que não cabem num simples texto, mas que levo com enorme orgulho, 6 anos de entrega total, de grandes batalhas, de superações e de amor por um clube que é, sem dúvida, único», começou por dizer.

«O Boavista esteve ao meu lado tanto nos melhores com nos piores momentos da minha carreira e por isso este clube estará para sempre gravado no meu coração. Saio com a consciência tranquila de quem deu tudo».

O médio de 26 anos ficou na história recente das «panteras», especialmente na temporada 2024/25, onde o Boavista escapou à despromoção na última jornada com um empate frente ao Vizela por 2-2. Reisinho marcou uma grande penalidade que garantiu o empate no último lance do jogo.

«Acredito que este clube voltará a ocupar o lugar que merece, no topo. Porque é o 4.º grande, porque tem alma», referiu ainda.

Esta temporada, o médio foi opção em 30 jogos pelos axadrezados tendo apontado cinco golos.

