Os futebolistas Petar Musa, Seba Pérez e Tiago Morais vão cumprir castigo na próxima jornada e, por isso, falham a receção do Boavista ao Sporting.

O avançado croata viu o nono cartão amarelo na derrota diante do Marítimo (4-0), enquanto o médio colombiano foi admoestado com a mesma cartolina pela 12.ª vez neste campeonato. Já Tiago Morais, foi expulso no encontro com os madeirenses, após uma entrada dura sobre Iván Rossi.

Boavista e Sporting jogam na próxima segunda-feira, dia 25 de abril, no Bessa, a partir 20h30, em jogo da 31.ª jornada da Liga.