O Boavista está a negociar a contratação de Salvador Agra.



Livre depois de ter terminado o vínculo ao Tondela, o extremo está bem encaminhado para se tornar reforço dos axadrezados. O acordo ainda não está fechado, mas espera-se que as duas partes cheguem a uma plataforma de entendimento nos próximos dias.



Dessa forma, o jogador de 30 anos poderá continuar na Liga depois de dois anos no emblema beirão, despromovido ao segundo escalão esta época.



Agra despontou no Varzim, saltou para a Olhanense e chegou ao Betis em 2012, clube que o emprestou sucessivamente a Siena, Sp. Braga e Académica antes de se vincular ao Nacional. Da Madeira, o atacante saltou para o Benfica e viveu cedências a Desp. Aves, Granada e Cádiz antes de assinar em definitivo pelo Legia Varsóvia, formação que representou dois anos antes de rumar a Tondela.