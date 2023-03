Petit explicou, neste sábado, que Adalberto Peñaranda «já não faz parte» do plantel do Boavista.

Anunciado como reforço a 1 de setembro, após rescindir com o Watford, o venezuelano não fez qualquer jogo pelo emblema axadrezado. Aparece no plantel indicado no site da Liga, mas a emissão do certificado internacional terá sido bloqueada pela FIFA, face às sanções impostas ao Boavista.

Em entrevista recente, Peñaranda revelou que pretendia rescindir com o Boavista, uma vez que estava impedido de jogar até que o clube liquidasse uma multa e fosse autorizado a inscrever novos jogadores.

«Ele já não faz parte do plantel nem está cá. Por aquilo que sei, [o tema] está entregue à administração para tentar essa rescisão. Tratámo-lo da mesma maneira que todos os outros jogadores. É um atleta com qualidade, mas já não faz parte do nosso plantel. Não posso comentar mais nada para além disto», explicou Petit, citado pela agência Lusa.

Relativamente ao jogo com o Famalicão, da 25.ª jornada da Liga, o treinador do Boavista afirmou que o adversário «está num bom momento e reúne individualidades e um coletivo que sabe o que faz».

«Queremos dar continuidade aos bons resultados logrados em casa. Apesar de os últimos dois encontros com Casa Pia e Arouca terem sido bem conseguidos [duplo empate 0-0], não tivemos a felicidade de fazer golos. O nosso pensamento passa por dar uma resposta antes da paragem, conseguir os três pontos e voltar às vitórias», acrescentou.

O Boavista-Famalicão está marcado para as 20h30 deste domingo.