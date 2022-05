O treinador do Boavista, Petit, foi suspenso por um mês e multado em 4.080 euros, depois da expulsão nos minutos finais do jogo ante o Moreirense, em Moreira de Cónegos, da 32.ª jornada da I Liga, realizado no último domingo e ganho pelos portuenses (1-2).

Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), publicado esta terça-feira, Petit «utilizou gestos/e ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva ao dizer ao árbitro “és uma vergonha”», de acordo com o relatório do árbitro.

Kenji Gorré deu vantagem ao Boavista aos 20 minutos. Já na reta final do jogo, o Moreirense empatou por Rafael Martins ao minuto 88, mas Petar Musa fez o 1-2 final no minuto seguinte. Depois do 1-2 final no marcador, houve quatro expulsões: a de Musa por provocação nos festejos e de Seba Pérez e do treinador Petit no banco do Boavista, bem como de Paulinho no banco do Moreirense: os cónegos protestaram alegada falta de Frimpong no início do lance do segundo golo dos visitantes.

Seba Pérez, que vai cumprir um jogo de suspensão, foi multado em 612 euros por «usar linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos ou grosseiros, ao dizer ao quarto árbitro: “vocês são uma vergonha, vocês são uma vergonha”».

Paulinho, jogador expulso na equipa do Moreirense, após toda a confusão dos minutos finais, foi também multado, em 842 euros, além do jogo de suspensão que vai cumprir, por «usar linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos e ou grosseiros, ao dizer ao árbitro assistente número um: “vieste para aqui brincar com esta m**** cara****”», segundo o relatório do árbitro, citado no mapa de castigos.

O Moreirense foi ainda multado em 2.031 euros por comportamento incorreto do público e o Boavista, pelo mesmo motivo, em 408 euros.