A FIGURA: Ricardo Mangas

Na segunda parte teve de jogar a lateral esquerdo e andou mais afastado da baliza contrária, mas o que fez no primeiro tempo foi um regalo para os olhos de quem assistiu ao Boavista-Rio Ave. O camisola 19, que teoricamente até poderia nem ser titular neste jogo porque vinha de lesão e Gorré tinha alinhado de início nos últimos jogos, aproveitou a baixa (problema muscular) do colega de equipa e esteve endiabrado. Assistiu Yusupha para o 1-0, iniciou a jogada do segundo golo dos anfitriões e apontou o terceiro. A juntar a isto, ganhou vários duelos e esteve exímio a nível técnico.

O MOMENTO: Ruiz expulso, 62m

O avançado tinha sido lançado ao intervalo para agitar a frente de ataque vilacondense, mas não durou mais do que 17 minutos em campo. Após uma entrada fora de tempo sobre Sasso, recebeu cartão vermelho direto. O árbitro foi chamado a ver o lance no monitor do VAR, mas manteve a decisão. A jogar com 10, o Rio Ave ainda reduziu, mas ficou com menor «poder de fogo».

OUTROS DESTAQUES

Makouta

Seba Pérez é o pensador do meio-campo e o congolês é o pulmão daquele setor. Foi um dos principais responsáveis pela superioridade que o Boavista teve na primeira parte, através do transporte de bola, velocidade e passes decisivos, como aquele que inicia a jogada do 1-0.

Bruno Lourenço

Em excelente plano nas entre-linhas, com receções orientadas perfeitas e passes determinantes para o último terço. Coroou a exibição com um belo remate que terminou em golo.

Hernâni

Poucos foram os jogadores que se destacaram na pobre exibição da equipa de Vila do Conde. Ainda assim, por ter não ser um habitual titular e ter marcado um golo, Hernâni sai do Bessa como o «menos mau» dos vilacondenses.