A missão de ficar na Liga é hercúlea, mas os reforços de inverno vieram acrescentar qualidade ao Boavista e deram esperança até aos mais descrentes. Este domingo, os axadrezados voltaram a vencer 13 jogos depois e logo no Bessa, onde já não triunfavam há quase um ano.

O triunfo pela margem mínima (1-0) sobre o Santa Clara ainda não permite sair do último lugar, mas deixa os adversários diretos mais pertos, à condição. Lito Vidigal acredita e certamente não há um boavisteiro que tenha saído deste jogo a pensar que na próxima época não estará no principal escalão. É caso para dizer: quantas vidas tem este Boavista? Hoje, ganhou mais uma.

Já o Santa Clara, fica a dever muito a si próprio. Com a derrota do Casa Pia em Guimarães, tinha tudo para desbravar terreno na luta pelas competições europeias, mas esteve desinspirado, ao somar o terceiro jogo seguido sem marcar.

Recorde o filme do jogo

A necessidade de pontos das duas equipas – por motivos diferentes – prometia um jogo com olhos virados para as balizas, mas a solidez defensiva dos açorianos e as cautelas na estratégia dos axadrezados impediram uma boa primeira parte de futebol.

A partida foi empatada a zero para intervalo e o nulo ajustava-se ao que se tinha visto. O Santa Clara dominou no capítulo da posse de bola e focou a iniciativa no lado esquerdo, a tentar explorar o espaço entre Lystsov e Salvador Agra, através da velocidade de Matheus Pereira e Gabriel Silva. Quando não conseguia em profundidade, a equipa de Vasco Matos circulava a bola e tentava variar de flanco rapidamente.

Já os boavisteiros, tiveram dificuldades em ligar jogo e apostaram mais em bolas longas. Na bola parada, contudo, conseguiram criar algum perigo. Foi, de resto, através de um livre que o Boavista criou a melhor ocasião da primeira parte.

Logo aos quatro minutos, depois de um penálti revertido com intervenção do VAR, Agra cobrou a falta fora da área e enviou a bola ao poste. Até ao intervalo, o melhor que o Santa Clara conseguiu fazer foi um cruzamento perigoso de Gabriel Silva.

A segunda parte também não foi exemplarmente jogada, mas tudo ficou mais entretido a partir da hora de jogo.

Robert Bozeník ficou na cara do golo e permitiu uma grande defesa a Gabriel Batista, ele que viria a negar o golo a Abdoulay Diaby pouco depois. Nessa altura, o Boavista já estava disposto de outra forma, com mais gente no ataque – o que faltou no primeiro tempo.

O jogo continuou amarrado e, apesar de ter menos bola, o Boavista acumulou as melhores situações de golo. À entrada para os últimos dez minutos, Gabriel Batista voltou a travar um remate de Bozeník, mas já não conseguiu impedir o golo de Lystsov. Na sequência do canto cobrado por Agra, o central russo ganhou a bola ao primeiro poste e cabeceou para o fundo das redes. Gabriel Batista nem se mexeu.

Que explosão de alegria no Bessa. Há quanto tempo as gentes boavisteiras não celebravam um golo com este entusiasmo!?

As bancadas estavam ao rubro, os jogadores incentivavam e Lito cerrou fileiras, com a saída de Bozeník, que deu lugar ao capitão Seba Pérez. Foi tempo de voltar à fórmula inicial e segurar uma vantagem preciosíssima, que mantém viva a esperança na permanência.

A FIGURA: Vitalii Lystsov

Ao segundo jogo, a primeira alegria. O central russo garantiu uma vitória importantíssima ao Boavista com um cabeceamento certeiro na reta final da partida. Na primeira parte, teve dificuldades em controlar a velocidade de Matheus Pereira e Gabriel Silva, mas foi sempre perigoso na bola parada. Depois de vários avisos na primeira parte, não vacilou na segunda.

O MOMENTO: um golo que é mais do que um golo, 80m

O jogo estava amarrado e as casas de apostas já deveriam ter as odds bem altas para que viesse a acontecer um golo. Contudo, na sequência de um canto, Lystsov impôs-se ao primeiro poste e entregou os três pontos ao Boavista. O Bessa foi à loucura, uma euforia que passou de fora para dentro e de dentro para fora.

POSITIVO: Gabriel Batista

O Santa Clara teve mais bola, mas foi sobretudo devido à exibição do guarda-redes que não sofreu golo mais cedo. Negou o golo a Bozeník em duas ocasiões e ainda travou um remate de Diaby com a defesa da tarde, mas ficou sem reação no golo de Lystsov.