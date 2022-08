A FIGURA: Martim Tavares

Em julho de 2021, após uma época de escassa utilização no FC Porto – onde cumpriu toda a sua formação -, Martim Tavares foi anunciado como reforço da equipa júnior do Boavista. Ponta-de-lança com assinalável registo de golos nas camadas jovens, Martim sentiu que «tinha de dar um passo em frente». 13 meses depois, teve uma estreia de sonho na Liga portuguesa. Lançado por Petit após a hora de jogo, para surgir nas costas de Yusupha, o jovem português precisou de apenas três minutos para marcar, assinando o 2-1. Histórico.

Yusupha tinha anulado a desvantagem ao minuto 62 e Petit lançou Martim Tavares logo depois, por troca com Filipe Ferreira, alterando o processo ofensivo e colocando o jovem português na frente. Três minutos depois, Pedro Malheiro cruzou largo na direita e Martim Tavares surgiu nas costas de Boateng, cabeceando sem hipóteses para Marco Pereira. O Santa Clara, já reduzido a dez unidades, não conseguiu regressar ao jogo.

Yusupha: a cumprir a sexta temporada no Boavista, o avançado da Gâmbia continua a ser a principal referência ofensiva da equipa axadrezada e parece estar cada vez mais consistente nas suas exibições. Belo desempenho frente ao Santa Clara, importunando os defesas-centrais contrários e dando início à reviravolta da equipa do Bessa, com um desvio com o corpo, após cruzamento de Hamache na esquerda. Ainda conquistou um penálti ao cair do pano, mas atirou ao ferro da baliza açoriana.

Hamache e Pedro Malheiro: grande parte do sucesso do Boavista na tarde deste domingo passou pelo desdobramento dos seus laterais entre missões defensivas e ofensivas. Hamache, na esquerda, exibiu-se até a um nível superior que Pedro Malheiro, o seu colega na direita. O esquerdino cruzou para o golo de Yusupha, o destro tirou um cruzamento perfeito para o 2-1, assinado pelo jovem Martim Tavares.

Rildo Filho: justifica o destaque pelo grande golo que marcou na estreia na Liga portuguesa, cinco dias após ter sido anunciado como reforço do Santa Clara. A caminho do intervalo, o extremo brasileiro ganhou o lance a Reggie Cannon, passou entre Abascal e Cannon já na área, fintou Bracali e finalizou de ângulo apertado com o pé esquerdo. Insuficiente, ainda assim, para garantir pontos para o Santa Clara.