O Boavista continua a preparar a participação na Liga 2023/24 ainda sem reforços, já que está impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores. De qualquer forma, Petit já conta com 32 atletas no grupo de trabalho.

Nesta segunda-feira, de acordo com a Agência Lusa, o treinador axadrezado contou com mais algumas soluções, com destaque para os regressos de Vincent Sasso - que tinha falhado a primeira semana de pré-época por razões pessoais e que continua lesionado -, Chidozie e Diego Llorente, ambos vindos de empréstimos, a Hadjuk Split e Leça, respetivamente.

Luís Pires, titular da equipa de sub-19 do Boavista na temporada passada, também treinou com o plantel principal, assim como Filipe Ferreira, após a renovação de contrato, e Masaki Watai, novamente cedido pelo Tokushima Vortis.