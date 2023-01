João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, visitou nesta segunda-feira o Boavista. O presidente do clube axadrezado aproveitou a ocasião para sensibilizar o político para a necessidade de uma repartição equitativa das receitas entre os clubes.

«Foi um encontro muito produtivo, no qual foram abordados temas de grande relevância. Apresentámos as nossas ideias, tendo sempre bem presente que para haver uma maior competitividade no futebol nacional é fundamental existir uma distribuição mais equitativa das receita, vincou o presidente do Boavista, Vítor Murta.

«Sabemos que os atuais dirigentes do clube e da SAD enfrentam elevadas dificuldades relacionadas com o passado, mas percebi que as opções que estão a ser tomadas são as mais racionais e aquelas que melhor preparam o clube para uma gestão sustentável a longo prazo. É a principal mensagem que levo daqui, além de ter tido a oportunidade de visitar um clube que tem uma grande história no futebol e no desporto português», disse, por sua vez, João Paulo Correia.