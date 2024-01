Os troféus ganhos pelo Boavista, incluindo a taça de campeão nacional em 2001, estão a ser leiloados em hasta pública, no âmbito de um processo submetido em 2011 por ex-funcionários. O clube pretende pagar esta semana o valor em falta para liquidar o processo que deu origem à penhora, segundo disse fonte do Boavista à Lusa.

A dívida original, de acordo com a mesma fonte, já foi liquidada pela atual direção, tendo ficado em falta o pagamento das custas judiciais, no valor de 8 mil euros, que o clube se propõe então pagar nos próximos dias.

Entretanto os troféus foram apresentados a leilão, num processo a cargo do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, que decorre desde esta quarta-feira através do site e-leilões e tem conclusão prevista para 5 de março. Está à venda um lote único com todos os troféus conquistados pelo clube no futebol sénior: além do Campeonato Nacional, há cinco Taças de Portugal (1974/75, 1975/76, 1978/79, 1991/92 e 1996/97) e três Supertaças Cândido de Oliveira (1979, 1992 e 1997).

O lote apresenta-se com um valor base de 14.500 euros, sendo o valor de abertura de 7.250 euros e a base mínima aceite de 12.325 euros.