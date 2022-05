A FIGURA: Kenji Gorré

Num jogo em que nenhum jogador se destacou demasiado dos demais, o neerlandês foi a principal cara da reação do Boavista. Sobretudo no segundo tempo, somou um par de arrancadas perigosas, em que driblou por várias vezes os defensores vitorianos (que o diga Miguel Maga) e esteve perto de marcar em algumas ocasiões, procurando terrenos interiores. A mudança para o corredor esquerdo foi fundamental.

O MOMENTO: Ntep marca aos 70 minutos

Foi entrar, correr e marcar. Dois minutos depois de ser lançado, o atacante axadrezado fez aquilo que Gorré, Yusupha e Hamache andavam a tentar há muito: colocar a bola no fundo das redes. Golo muito festejado e que trouxe justiça ao marcador.

OUTROS DESTAQUES

Yusupha

Entrou ainda antes do intervalo e percebeu-se porquê. O Boavista, até então, não conseguia ligar jogo e chegar à frente. A mobilidade do avançado da Gâmbia complicou a tarefa aos centrais minhotos e só ficou mesmo a faltar melhor definição na hora do remate. Enviou ainda uma bola ao ferro.

Hamache

A jogar bem mais adiantado no terreno, fruto das várias ausências na «pantera», tentou por diversas vezes a sorte com remates de longa distância. Nem todos andaram perto do alvo, mas ameaçou o golo e pôs Varela em sentido.

Bruno Varela

É certo que na primeira parte nem sequer fez uma defesa, mas foi determinante na segunda. Negou o golo a Hamache com uma enorme intervenção logo no reatar do encontro e, mesmo no último lance do jogo, manteve o Vitória vivo na luta pelo quinto lugar – pelo menos, até domingo – com uma palmada na bola após remate de Yusupha.

Óscar Estupiñán

É uma das figuras da temporada vitoriana. Chegou ao 14.º golo na Liga, graças a um cabeceamento ao primeiro poste, onde teve de disputar o lance aéreo com dois adversários, numa demonstração de força impressionante.

Rochinha

Foi um regresso ao Bessa complicado, como seria de esperar. Assobiado sempre que tocou na bola, os insultos foram ainda mais audíveis no momento da substituição, quando saiu a beijar o símbolo da Vitória. No que toca à exibição dentro das quatro linhas, esteve muito perto de marcar com um remate em arco logo no recomeço.