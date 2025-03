O milagre que o Boavista busca na reta final da Liga chegou a ganhar outra força com o penálti convertido por Marco van Ginkel em cima do intervalo, mas o choque com a realidade não demorou a dar-se, com a ironia de o primeiro embate se ter dado com um autogolo daqueles que só acontecem a quem lhe acontece tudo.

Disso não tem culpa o Vitória, que foi mais equipa e venceu com mérito. Somou a primeira vitória em cinco anos no Bessa, voltou a triunfar fora de casa seis meses depois e volta a sonhar com o quinto lugar.

A primeira parte vincou o estado atual das duas equipas. O Vitória, vindo de um bom resultado, e exibição à altura, em Sevilha, onde empatou com o Betis (2-2) para a Liga Conferência, tomou conta do jogo, desenhando diversos lances de perigo perante um Boavista mais encolhido mas com uma fé inabalável, que apostava na velocidade de Diaby e Ariyibi, sobretudo a deste último, para tentar apanhar o adversário em contrapé.

Na baliza dos axadrezados, Vaclík travou os remates de João Mendes (6m), Miguel Maga (33m) e Samu (43m) nas ocasiões mais flagrantes dos vimaranenses. Do outro lado, Bruno Varela, até aí um mero espectador, queixou-se de insultos vindos das bancadas, levando à interrupção do jogo ao minuto 37.

O reatamento da partida, pouco depois, trouxe o golo do Boavista, de penálti, convertido por Marco van Ginkel, ele que sofreu a falta que resultou na penalidade surgida na recarga a uma defesa incrível de Bruno Varela a cabeceamento de Diaby.

Esse poderia ter um sido um momento de galvanização para o Boavista, mas o autogolo de Vukotic no arranque da segunda partida fez o jogo voltar à estaca zero, com a agravante de ter criado dúvidas nos axadrezados, que viam esfumar-se uma vantagem preciosa.

Sem surpresa, o Vitória voltou a ser mais equipa na segunda parte, mostrando boa mobilidade ofensiva e encontrando muitas vezes espaços entre as linhas defensiva e intermediária do Boavista.

Menos rematadora do que na etapa inicial, a equipa vimaranense acabaria mesmo por dar a volta ao resultado ao minuto 76, quando Tiago Silva converteu um penálti por falta sobre Vando Félix na área axadrezada.

Lito Vidigal não demorou a desfazer a linha de três centrais e lançou a referência ofensiva da equipa, Bozenik, para o tudo ou nada. Não chegou, porém, para evitar um desaire que mantém o Boavista no último lugar da tabela. Já o Vitória sobe ao sexto lugar, confirmando estar a viver uma fase positiva na temporada. Uma sensação para confirmar na decisão dos oitavos de final da Liga Conferência, quinta-feira, frente ao Betis.

Figura: João Mendes

Não marcou nem assistiu, mas espalhou classe pelo relvado do Bessa. O criativo do Vitória deu-se muito ao jogo e soube encontrar espaços para desenhar muitas das jogadas mais perigosas da equipa vimaranense, com alguns remates perigosos pelo meio. Um talento singular na nossa Liga.

Momento: autogolo abala crença do Boavista

Apesar do domínio, natural, do Vitória, o Boavista conseguiu adiantar-se no marcador em cima do intervalo, num penálti convertido por Van Ginkel, ganhando um moral extra para a segunda parte. Porém, um lance muito infeliz de Vukotic resultou no empate do Vitória, a abrir a segunda parte, um momento que deu maior conforto aos vimaranenses e colocou as panteras sobre brasas.

Positivo: fazer de Tiago Silva no meio-campo do Vitória nunca será fácil, mas Samu fez os possíveis para fazer esquecer o camisola 10 no Bessa. Muito dinâmico, deu sempre boas soluções ao jogo ofensivo vimaranense e ficou perto de marcar num par de situações. Merecia outra felicidade nesses momentos. Vando Félix também esteve em bom plano no Vitória, tal como Vaclík na baliza do Boavista.

Negativo: não foi bonito o que se viu ao minuto 37 no Estádio do Bessa. Agastado com o que ouvia das bancadas, Bruno Varela pediu ao árbitro para interromper o jogo. E para um jogador com a experiência do guarda-redes do Vitória fazer isso é porque o episódio foi certamente grave. Ter de ouvir, num estádio de futebol, um aviso sobre os limites da decência é desolador. Em Portugal ou em qualquer ponto do mundo. Que sirva de reflexão para não se repetir.