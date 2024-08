O presidente do Boavista, Vítor Murta, foi condenado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF por assédio sexual a uma funcionária da SAD do clube, detalhou o órgão federativo.



«Exercendo um papel de autoridade sobre a ofendida, adotou quanto à mesma comportamentos ofensivos e discriminatórios em função do género, escolhendo a ofendida, enquanto mulher, como destinatária das suas expressões e alusões grosseiras, e de comportamentos inconvenientes e que importunavam a ofendida, isto por lhe atribuir um papel de género, por a ver como alguém sobre quem, por essa circunstância, poderia exercer os seus poderes e prerrogativas, coisificando a ofendida e ferindo, assim, a sua dignidade», pode ler-se no acórdão divulgado pelo Conselho de Disciplina.



Na última segunda-feira, o órgão federativo já tinha dado conta da suspensão de seis meses aplicada a Vítor Murta e assim como uma multa de 2.448 euros, que atualmente preside apenas o clube por «comportamentos discriminatórios», na sequência de um processo disciplinar instaurado no início de outubro.

«Durante o período de tempo em que a ofendida trabalhou na Boavista SAD, concretamente entre setembro de 2019 e meados de novembro de 2022, o arguido adotou, designadamente por meio de expressões e alusões grosseiras, comportamentos inconvenientes e que importunavam a ofendida, à data dos factos ainda bastante jovem», explicou o CD, numa decisão passível de recurso para o Conselho de Justiça da FPF ou para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

Em causa estão infrações ao artigo 137.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que pune «os dirigentes que tenham comportamentos que atentem contra a dignidade humana, em função da raça, cor, língua, religião, origem étnica, género ou orientação sexual».