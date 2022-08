Yusupha sofreu uma fratura do malar esquerdo na vitória do Boavista contra o Santa Clara, jogo referente à segunda jornada da Liga.



O internacional pela Gâmbia ficou lesionado após um choque com um adversário aos 13 minutos. O avançado foi assistido no relvado e permaneceu em campo durante o resto da partida, tendo anotado o golo que deu início à reviravolta axadrezada.



De acordo com o Boavista, Yusupha será submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias. O tempo de recuperação do futebolista de 28 anos não foi revelado.