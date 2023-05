No dia do 42.º aniversário de Rafael Bracali, Petit exaltou a longevidade do guarda-redes brasileiro na conferência de imprensa prévia ao duelo com o Estoril, da 31.ª jornada da Liga.



«O objetivo é que ele se possa sentir bem assim que sair da caminha e esteja com esse pensamento e a alegria de vir treinar. Quando se começa a ter preguiça e a não querer ir para o treino, aí temos de arrumar o futebol. Acho que ele ainda tem alegria e vê-se por aquilo que tem feito ao longo dos anos», avaliou o técnico.



Recordista de jogos consecutivos na Liga (111), Bracali está em final de contrato com os axadrezados. O treinador dos axadrezados referiu que o jogador ainda «não tomou a decisão» de continuar no clube.



«O Bracali ainda não tomou essa decisão [de renovar no final da época]. Não sei se falou com a administração. Agora, há que lhe dar os parabéns pelos 42 anos. É de louvar pelo que tem feito e pela sua qualidade. Sempre disse que não há idades no futebol, mas sim competência», disse.

Recordista de jogos consecutivos na I Liga (111), num total de 259, Rafael Bracali está a cumprir a quinta época ao serviço dos ‘axadrezados’ e tem contrato até ao final de junho, continuando a perseguir o ex-internacional português Quim, que se tornou o mais velho a competir na prova em 2018, ao fazer a última partida com 42 anos, dois meses e um dia.

Por sua vez, Petit também termina a ligação ao Boavista em 2024 e foi questionado acerca do futuro, preferindo destacar a evolução dos jogadores.

«Houve muitos jovens que cresceram. Dou os exemplos do [Pedro] Malheiro ou do Bruno [Onyemaechi], que há dois anos estavam no Campeonato de Portugal e hoje jogam num clube com grande história e têm feito boas épocas. Acho que o coletivo tem sido o nosso grande [sinal] mais e a equipa vale pela entrega, vontade, determinação e qualidade dos jogadores que fazem a diferença. Agora, estou satisfeito pelo comportamento e evolução deles e esperamos que possam dar o salto no final da época para outras provas», frisou.



Em relação ao jogo, Petit deixou elogios ao Estoril. «O Estoril tem uma equipa de qualidade, com muita juventude e atletas que atuaram em equipas grandes. Vem de uma vitória [3-0 em casa ao lanterna-vermelha Santa Clara] e atingiu os 28 pontos, fugindo um pouco à linha de água. Esperamos um adversário difícil, que mudou algumas nuances desde a mudança de treinador, mas olhamos muito para o que podemos fazer. Foi assim que trabalhámos, sem fugir à nossa realidade», observou.



Makouta, Agra e Yusupha são baixas por castigo, o que vai obrigar a mexidas na equipa titular. O técnico do Boavista falou em sobre a situação de Robert Bozeník, o natural substituto do avançado gambiano na equipa.

«É um miúdo que teve as oportunidades que surgiram, mas apanhou o Yusupha a fazer uma boa época. É um miúdo que tem estado sempre pronto para jogar um minuto, dois, 20, 30 ou a titular. Às vezes, pode não correr bem, mas dá tudo em campo, vai ter a sua oportunidade e espero que faça golos, já que os avançados vivem disso», concluiu.



O Boavista-Estoril joga-se este sábado, às 18h00, no Bessa.