Bracali, capitão do Boavista, em declarações na flash interview da BTV, após a derrota por 3-1 frente ao Benfica, na Luz, em jogo da 21.ª jornada da Liga:



«Foi um jogo bem disputado. O resultado ficou em aberto até próximo do fim. A primeira parte foi equilibrada apesar do domínio do Benfica. O Benfica tinha mais posse de bola, mas o jogo estava controlado. É verdade que houve a oportunidade do Gonçalo Ramos e um desvio também dele ao primeiro poste.



Na segunda parte sabíamos que o Benfica ia carregar, era o normal. Aguentámos, sofremos, mas fomos capazes de empatar. Voltámos a passar por dificuldades, mas não sofremos. Quando o jogo estava equiilibrado, o Benfica marcou num lance de habilidade de um jogador que tem talento e que decidiu na área. A partir daí tentámos, abrimo-nos mais um pouco e sofremos outro golo.»



[Sobre o penálti defendido]: «O João Mário tem vários penáltis e costuma bater para os dois lados. Foi um pouco de intuição e de estudo. Tive sorte em adivinhar o lado e de defender o penálti.»