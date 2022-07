O guarda-redes do Boavista Rafael Bracali alertou esta terça-feira, que a equipa terá que entrar com consistência nesta nova temporada para evitar as trocas de treinadores ao longo da época, algo que ocorre quase sempre desde que o clube regressou ao principal escalão em 2014/15.

«Uma primeira volta bem feita dá-nos tranquilidade e segurança para pensar em objetivos maiores na segunda. Se conseguirmos fazer isso, provavelmente não vai haver troca de treinadores, mas isso é muito responsabilidade dos jogadores. Se desde já colocarmos isso na cabeça como objetivo e desafio, temos tudo para chegar ao fim da temporada e colher bons frutos», admitiu o guardião brasileiro aos jornalistas, à margem de um treino aberto à comunicação social, no complexo anexo ao Estádio do Bessa, no Porto.

Os axadrezados mudaram sempre uma vez de treinador nas últimas sete épocas, em contraste com temporada 2014/15, quando o atual técnico Petit acompanhou o clube na subida direta a partir do terceiro escalão e foi o último a realizar uma edição inteira do campeonato.

«Ganhámos com a sua continuidade, porque o Petit já conhece a casa e boa parte deste plantel. Isso é uma vantagem face às outras épocas, em que existiram tantas mudanças de um ano para o outro e não conseguimos ter um plantel tão bem composto desde o início. Isso já se nota agora com uma boa base que vem de 2021/22 e com o Petit, que consegue fazer a pré-época inteira antes do início do campeonato», valorizou o capitão que está a caminho da quinta época no Bessa.

O Boavista, 12.º classificado na última edição da I Liga, tem a estreia oficial prevista para o fim-de-semana de 6 e 7 de agosto, com uma deslocação ao Algarve para defrontar o Portimonense, na ronda inaugural do campeonato.