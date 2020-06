Carraça, jogador do Boavista, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o FC Porto no dérbi da Invicta.

«Fizemos uma boa primeira parte, na segunda o FC Porto foi superior, não há nada a dizer. Há é que trabalhar e ir buscar os próximos pontos, no domingo. Com dois penáltis fica difícil. Aqui ou ali tivemos falta de critério na saída.»

[resultado abala confiança da equipa?]

«Não. Esta paragem foi benéfica para nós, estamos a fazer um bom campeonato, mais agora neste regresso. Estamos muito bem e vamos dar uma boa resposta já no próximo jogo.»