O técnico do Boavista, Daniel Ramos, apontou como objetivo chegar aos 41 pontos, o que implica derrotar o Marítimo, esta quarta-feira, em jogo da 31.ª jornada da Liga.



«Queremos ir à procura do melhor e isso vem jogo a jogo. Temos 38 pontos e o próximo objetivo é fazer 41, que é aquilo que nos permite o jogo que se segue», resumiu.



Até ao final da época, os axadrezados querem «somar o máximo de pontos possíveis nestes quatro jogos» que restam e isso pressupõe motivar a equipa «da mesma forma que se motiva para o primeiro jogo, com trabalho diário, seriedade, objetivos de conquista, permanente exigência».

«Todos têm uma responsabilidade a cumprir, que é dar o máximo até ao último jogo, seja qual for o adversário e sem que haja qualquer tipo de relaxamento», salientou o treinador da pantera.

Questionado acerca dos dois anos ao comando do Marítimo, Daniel Ramos referiu que essa experiência não serve de nada para o encontro desta quarta-feira porque «tudo é diferente, porque já vai algum tempo».

«Conheço vários jogadores [do Marítimo]. O Marítimo é daquelas equipas que tem valor para estar melhor posicionada na tabela classificativa e não estranho nada estas duas vitória que lhe vieram trazer mais tranquilidade. É uma boa equipa, perspetivo um bom jogo e vamos procurar vencê-lo», afirmou.



Por último, Daniel Ramos fez um reparo ao calendário da fase final da prova, reformulado devido às restrições impostas pela Covid-19, lembrando que o Boavista não teve muito tempo para preparar a receção aos insulares.

«Fizemos um jogo às 21h15 [com o Benfica, no Estádio da Luz], chegámos às quatro da manhã a casa e temos de jogar quatro dias depois», apontou.

«Devia haver mais alguma cautela na marcação de jogos. O jogo mais a deslocação traz grande desgaste à equipa. É recuperar para jogar, nesta fase», acrescentou.

Ackah e Heriberto voltam a ser opção e Fabiano e Lucas estão vão estar na convocatória do Boavista para o jogo desta quarta-feira, frente ao Marítimo, no Bessa, às 19h00.