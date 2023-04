O futebolista do Vitória de Guimarães, Bruno Gaspar, foi castigado com dois jogos de suspensão, na sequência da expulsão após o apito final do jogo ante o Boavista, no Estádio do Bessa, na passada sexta-feira, para a 27.ª jornada da I Liga.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido esta quinta-feira, Bruno Gaspar «agarrou um adversário no pescoço com força excessiva» sobre Rodrigo Abascal.

O momento aconteceu em resposta ao facto de Abascal, como até foi possível ver pelas imagens da transmissão televisiva, ter festejado o triunfo do Boavista, logo após o apito final, na direção dos adeptos do Vitória. O defesa do Boavista foi também expulso, mas castigado com um encontro.

De acordo com o CD da FPF, Abascal provocou «os adeptos da equipa adversária após o final do jogo com gestos provocatórios criando um conflito generalizado», virando-se «para a bancada onde se encontrava a claque adversária e bateu repetidamente no símbolo da sua camisola, bem como cerrando ambos os punhos em claro sinal de provocação, criando assim um conflito generalizado nesse mesmo local».

O treinador do Vitória, Moreno, foi multado em 1.071 euros por ter estado «inúmeras vezes (de forma permanente) de pé a dar instruções para dentro do retângulo de jogo», o mesmo motivo que ditou uma multa de 3.927 euros ao Vitória. Os minhotos foram ainda multados em 2.230 euros por «comportamento incorreto do público», associado à deflagração de pirotecnia e em 714 euros por cânticos insultuosos. O delegado do Vitória, Pedro Gonçalves, foi castigado com 15 dias de suspensão e multado em 714 euros por «protestos contra a equipa de arbitragem».

Ao Boavista, foi instaurado um processo disciplinar e houve ainda mais de 2 mil euros de multas aos axadrezados: 1.785 por «comportamento incorreto do público» relacionado com pirotecnia, 408 euros por cânticos insultuosos e 204 euros por «comportamento incorreto dos apanha-bolas» após o golo da vitória do Boavista, o 2-1, com demora «na reposição».