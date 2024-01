Declarações de Ricardo Paiva, treinador do Boavista, em conferência de imprensa, após o empate (1-1) na receção ao FC Porto, na 16.ª jornada da Liga:

«[Ponto moralizador e análise ao jogo] Um ponto muito importante, vem num momento de algum tumulto em relação aos resultados e contra um adversário da valia do FC Porto representa mais que um ponto.

A equipa conseguiu interpretar a estratégia, na primeira parte com mais clarividência no momento de ter bola, teve chegadas com perigo. Tivemos a felicidade de fazer o golo logo de seguida e poderíamos ter virado o resultado na grande defesa do Diogo [Costa]. Na segunda parte soubemos sofrer, manter a organização mas não estivemos devidamente esclarecidos para sair para o ataque.»

«[Troca de Tiago Morais para a direita com a entrada de Luís Santos] É uma das soluções que tinha equacionado e temos trabalhado. Em função do que o jogo estava a mostrar decidi fazer essa troca de corredores. Em função também da fadiga e momento, nada de substancial.»

«[Qual a sensação por estrear-se no Bessa?] Sensação muito boa, muito feliz por me ter estreado em casa contra um grande e teve um desfecho muito positivo. É inevitável sentir-me feliz e contente, sobretudo porque a equipa foi unida, uma verdadeira equipa e correspondeu a este momento, não da minha estreia, mas correspondeu de forma muito profissional e deixou-me extremamente orgulhoso.»

«[Opinião sobre a expulsão de Ibrahima Camará] Vou manter as questões de arbitragem de parte. Ainda não vi o lance de forma a dar uma opinião. Para poder fazê-lo quero estar devidamente documentado e perceber bem o que se passou, algo que ainda não aconteceu.

Agradecer aos adeptos que foram incansáveis, souberam sofrer connosco e foram eles que nos momentos de dificuldade trouxeram a equipa para cima e deram o "boost" de energia que tanto precisamos em alguns momentos. Parabéns pela postura e compromisso com a equipa.»