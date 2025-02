Cristiano Bacci vai deixar o Boavista, confirmou o Maisfutebol.

Depois de recusar num primeiro momento, a SAD axadrezada aceitou, por fim, o pedido de demissão do técnico italiano, que já não vai orientar o treino deste sábado. Por enquanto, falta ultimar as questões burocráticas quanto à rescisão do contrato.

O treinador de 49 anos entende que não há condições para competir em igualdade de circunstâncias com os seus adversários na Liga. Ao contrário das expectativas iniciais, o Boavista não conseguiu inscrever reforços no mercado de janeiro. Além disso, os boavisteiros perderam Bruno Onyemaechi para o Olympiakos, ele que era um dos pilares da equipa. O cenário ficou agravado com a lesão grave de Marco Ribeiro.

A SAD do Boavista tem-se desdobrado em tentativas para levantar os impedimentos junto da FIFA e já chegou a acordo com alguns jogadores, entre os quais Layvin Kurzawa, ex-PSG, que ainda aguarda a resolução dos processos.

O Boavista é 18.º e último classificado da Liga, com 12 pontos. No domingo, às 15h30, joga no reduto do Estoril.