O Boavista estreia-se este sábado na Liga 2024/25 com a visita ao terreno do Casa Pia e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.

Na antevisão ao encontro da primeira jornada, o técnico Cristiano Bacci refere que aceitou o convite para treinar o Boavista com consciência das dificuldades e afirma que «não tem medo» de ir à luta.

«Na minha vida, em geral, nunca choro e nunca me queixo. Aceitei a situação inicial do Boavista, tendo consciência das dificuldades. Neste momento, não estou com medo de ir à luta, sendo que a estreia é um jogo importante. O meu pensamento positivo é igual ao que falei quando cheguei», refere.

Perante a saída de alguns dos principais nomes da formação axadrezada, como Pedro Malheiro ou Makouta, o treinador fala também sobre a abordagem do clube ao mercado de transferências. Além disso, destaca a vontade dos jogadores para a estreia no campeonato, no Estádio Municipal de Rio Maior.

«Os jogadores são alvos do mercado de transferências, não é só o Bozenik, são outros. Há também situações em que os jogadores estão a treinar sem serem inscritos, o que se calhar ainda é pior. O profissionalismo dos jogadores, em geral, no meu plantel é impecável. O Bozenik é o primeiro a chegar ao treino e o último a ir embora», afirma.

«O Casa Pia manteve muitos jogadores em relação ao ano passado, por isso dá para perceber a ideia de jogo. Para nós, o tempo não foi muito, mas a equipa trabalhou bem e forte. Chegamos aqui, como é público, com problemas relativamente a inscrições de jogadores, mas o jogo foi preparado da maneira mais objetiva possível», acrescenta.

O jogo entre Casa Pia e Boavista tem início marcado para as 18h deste sábado e vai ter a arbitragem de Pedro Ramalho.