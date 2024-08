Cristiano Bacci, treinador do Boavista, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Famalicão:

«Também na primeira parte estivemos bem, apesar do golo que sofremos, fizemos um bom jogo. Tivemos sempre à procura da baliza adversário. Na segunda parte, tivemos mais posse de bola e chegámos lá mais vezes.

Eu acho que chegámos muitas vezes à baliza e é fácil dizer que faltou o golo, mas no final é isso. Acho que não faltou nada. Temos de ser mais eficazes nos momentos cruciais do jogo, por isso não há muito para falar.

Sofremos um golo e isso fica na memória. A nossa ideia era fazer um jogo agressivo desde o início. O Famalicão tem qualidade e entrou com mais confiança, a nossa veio mais tarde. Temos de melhorar porque com o jogo com o Braga o início não foi corajoso como na segunda parte. Hoje, depois do golo, demonstramos qualidade e temos de melhorar».